- Hüseyin Eroğlu: "Tüm maçları kazanmaya adayız"



İZMİR - Boluspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini 3'e çıkardıklarını ifade ederek, "Gerçek kimliğimizle devam ettirirsek tüm maçları kazanmaya adayız" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Boluspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin en formda takımına karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Son 2 haftayı kazanarak kapattık. Skorla beraber gelen oyun özgüvenimizin artmasına neden oldu. Maça 6 tane altyapıdan oyuncumuzla başladık. Berke, bugün en küçük oyuncumuzdu. Benim için yaş çok önemli değil. Futbolun doğrularını yapabilen her an oynayabilir" dedi.

Maça iyi başlamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Oyunun kontrolü daha sonraları bize geçti. Topa sahip olarak rakibin dengesini bozduk. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Bu galibiyetle birlikte 3'te 3 oldu. Gerçek kimliğimizle devam ettirirsek tüm maçları kazanmaya adayız" diye konuştu.