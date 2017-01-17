Hüsamettin Elçi'nin " Son Kez" isimli şiiri hayat buldu

1991 yılında "Çilegâh", 2001 yılında "Birkaç Mısraymış Meğer" ve geçtiğimiz ay yeni baskısı yapılan "Gecenin Rengi" isimli şiir kitaplarını yayınlayan Hüsamettin Elçi'nin son şiiri "Son Kez", Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Nazire Savran tarafından bestelenerek Hit Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Yönetmenliğini Hüsamettin Elçi'nin, görüntü yönetmenliğini ise İranlı usta yönetmen Kadir Bakamal'ın yaptığı klip ''Duduzar Turistik Tesisleri'nde çekildi. Ayrılıkla biten bir aşkın ardından bir ağıtı hatırlatan şarkı ve klibi kış aylarında içimizi ısıtacak ve gönülleri de fethedecek…