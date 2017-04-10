Hürriyet Ortaokulunda Yangın ve Deprem Tatbikatı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulunda düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Alarmın çalmasıyla birlikte 540 öğrenci okulu bir dakika da boşaltırken, bahçede düzenlenen yangın tatbikatında da büyük heyecan yaşandı.



Hürriyet Ortaokulunda, sivil savurma kulübü öğretmenleri Hüseyin Köse ve Resul Çimen'in öncülüğünde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Okulda verilen alarm sonrasında 540 öğrenci okulu bir dakika içinde boşaltırken, itfaiye de 3 dakikada okula ulaştı. 23 personelin katıldığı tatbikat sırasında, İtfaiye ekibinden Muharrem Uysal, yangın ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgiler verirken, okul müdürü Karanfil Bilgin'de tatbikatta görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladı. Müdür Karanfil Bilgin, "Tatbikatımız başarı ile gerçekleşmiştir. Alarm verilmesiyle birlikte okul bir dakika içinde boşaltılırken, tatbiki yangın söndürme çalışmasıda başarı ile gerçekleşti. Görev alan öğretmen arkadaşlarla öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR