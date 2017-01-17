Hürriyet Emlak: 2016'da Daha Düşük Fiyatlarla Ev Arandı

Hürriyet Emlak'ın 2016 yılının gayrimenkul aramalarına ilişkin verilerine göre en fazla 3+1 apartman dairesi ev ve İstanbul'da ev arandı. 2015'e göre bir önemli değişiklik de aranan evler için ayrılan bütçenin 200 bin liradan 125 bin liraya düşmesi oldu.



Türkiye'nin emlak sitesi Hürriyet Emlak, 2016 yılının gayrimenkul aramalarına ilişkin verileri açıkladı. Emlak sektörünün "en'lerinin yayınlandığı rapora göre; Türkiye'de en çok ev aranan il İstanbul olurken, kullanıcılar 3+1 ve apartman dairesini tercih etti. Geçen yılla en büyük değişiklik gösteren veri ise satılık ev fiyatlarında oldu. Kullanıcılar; geçen yıl ev ararken ayrılan maksimum bütçeyi 200 bin lira olarak belirlerken, 2016'da bu rakam 125 bin lira ile yüzde 37 düşüş gösterdi.



En çok arama yapılan iller 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Sırasıyla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ve Üsküdar ilçeleri en çok arama yapılan İstanbul ilçeleri oldu. Kullanıcılar, en çok arama yapılan ikinci il olan Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Mamak ve Keçiören ilçelerinde konut aradılar. Karşıyaka, Bornova, Konak, Buca ve Karabağlar ise en çok aranan İzmir ilçeleri arasında yer aldı.



Satış fiyatları en çok Yozgat'ta arttı



Yayınlanan rapora göre 2015 verilerinde listede yer almayan Yozgat, 2016'da fiyatı en çok artan il oldu. Yozgat'ı Giresun, Kırklareli, Ordu ve Çanakkale izledi. En çok yazlık aranan ilçeler sıralamasında Bodrum birinci sırada yer alırken; Edremit, Ayvalık, Konyaaltı, Urla, Çeşme, Marmaris ve Alanya'da diğer ilçeler oldu.



Hürriyet Emlak, Türkiye dışında en çok Almanya, ABD, Hollanda, Birleşik Krallık'tan ziyaretçi aldı.



- İstanbul