Hürriyet Bulvarı'nda 7 Bin Metrekarelik Çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Hürriyet Bulvarı'nda 7 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Soma'nın birçok mahalle ve sokaklarında hummalı çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Bulvarı'nda da 7 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yaptı.



Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde asfalt ve kilit parke çalışmalarımız devam ediyor. Soma ilçemizde de Bölgesel Isıtma Sistemi'nin yapıldığı cadde ve sokaklara kilit parke döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da Hürriyet Bulvarı'nda 7 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması yaptık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA