- HÜRKUŞ'un LUMTAS füzesi atış gösterimi yapıldı



ANKARA - 2018 yılında TSK envanterinde yer alması planlanan HÜRKUŞ Uçağı'nın Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi atış gösterimi Konya-Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Atış gösterisi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personelin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı inisiyatifiyle başlatılan "Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi" kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan silahlı versiyonu ile pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi. Atış gösteriminde kullanılan LUMTAS füzesi, Roketsan tarafından antitank (tandem) harp başlığına alternatif olarak anti-personel harp başlığı ile de kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Halihazırda ATAK helikopterine entegre edilmiş olan füzeler, sabit kanatlı uçaklar, İHA'lar ile kara ve deniz platformlarından da atılabilmekte.

LUMTAS haricinde, Roketsan tarafından üretilen, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan yerli güdümlü mühimmat UMTAS/CİRİT/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ, 5 adet harici yük istasyonu ve bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

(AS-BC-ÖZ-Y)