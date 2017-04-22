Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktı

ADANA'da önünde giden TIR'a arkadan hızla çarpıp hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü, kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.



Kaza, saat 01.15 sıralarında merkez Sarıçam İlçezi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Balcalı sapağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün öğrenilemeyen 01 NM 599 plakalı lüks otomobil, önünde ilerleyen Cuma Tümer yönetimindeki 68 BN 564 plakalı TIR'a hızla arkadan çarptı. Hız göstergesindeki ibre 180 kilometrede takılı kalan otomobilin parçalanan tavanı, TIR'ın dorsesine saplandı, motoru ise araçtan yaklaşık 30 metre uzağa savruldu. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık görevlilerin yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkan otomobil sürücüsünün, şans eseri kazayı yüzündeki hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Ambulansta yüzüne pansuman yapılan sürücünün, götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmeyip, kayıt yaptırmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü erildiği TAG Otoyolu Osmaniye yönü, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



- Adana