Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktı

Adana'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan hızla çarpıp hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü, mucize eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.



Kaza, saat 01.15 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam İlçesi Balcalı sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NM 599 plakalı lüks otomobil, önünde ilerleyen Cuma Tümer yönetimindeki 68 BN 564 plakalı TIR'a arkadan hızla çarptı. Hız göstergesindeki ibre 180 Kmh'da takılı kalan otomobilin parçalanan tavanı, TIR'ın dorsesine saplandı, motoru ise araçtan yaklaşık 30 metre uzağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık görevlilerin yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkan otomobil sürücüsü, şans eseri kazayı yüzündeki hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansta yüzüne pansuman yapılan sürücünün, götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmeyip, kayıt yaptırmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verildiği TAG Otoyolu Osmaniye yönü, yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.



Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.