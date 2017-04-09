Hurdaya dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar



NİĞDE - Niğde'de su birikintisine giren otomobilin sürücüsüsnün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza saat Bor yolu Kemal Aydoğan okulu önünde meydana geldi.

S.G. yönetimindeki 44 HL 238 plakalı otomobil iddiaya göre, Niğde istikametinden Bor istikametine seyir halindeyken yağmur yağışı nedeniyle yolda biriken su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak yola savruldu. Kaza yapan otomobilin LPG tankı ve lastikleri de çevreye fırladı. Kazayı gören vatandaşalar olayı 112 Acil servis ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G.ve otomobil içerisinde bulunan K.A.(23)'ü Ömer Halisdemir Eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilden fırlayan LPG tankının gaz kaçırdığı için kaza yerinde uzaklaştırarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçıran LPG tankına müdahale etmesi sonucu tankın patlamasını önledi.

Hastaneye kaldırılan S.G.ve K.A.(23)'ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken ayakta tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.