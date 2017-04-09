Hurdaya Dönen Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Bor yolu Kemal Aydoğan okulu önünde meydana geldi. S.G. (24) yönetimindeki 44 HL 238 plakalı otomobil, Niğde istikametinden Bor istikametine seyir halindeyken yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeti kaybolan otomobil refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak yola savruldu. Kaza yapan otomobilin LPG tankı ve lastikleri de çevreye fırladı. Kazayı gören vatandaşalar olayı 112 Acil servis ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kazayı hafaf sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü S.G.(24) ve K.A.'yı (23) Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.



Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilden fırlayan LPG tankının gaz kaçırdığı için kaza yerinde uzaklaştırarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçıran LPG tankına müdahale etmesi sonucu tankın patlamasını önledi.



Hastaneye kaldırılan S.G. ve K.A.'nın ayakta tedavi edildiği bildirildi.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE