Hurdaya Dönen Otomobil 2 Kişiye Mezar Oldu

ERZURUM'un Aşkale İlçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin cesedi, 45 dakikalık uğraş sonucu çıkarılabildi.



Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Aşkale-Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Çayköy mevkiinde meydana geldi. Rıza Ardıç yönetimindeki 01 BPK 91 plakalı otomobil, Erzurum'a seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Ardıç'ın kullandığı otomobil, Ağrı'dan İstanbul'a yük götüren Rırat Demir yönetimindeki 33 E 2113 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken, TIR da savrularak yoldan çıktı. Otomobil içerisindeki 52 yaşındaki Rıza Ardıç ve adı belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu cesetleri otomobilden çıkarılabildi. 2 kişinin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan TIR şoförü 44 yaşındaki Fırat Demir ise tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Erzurum