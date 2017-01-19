Kahramanmaraş'ta kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yeni Hal Kavşağında meydana gelen kazada, Ramazan Okutucu'nun kullandığı 46 EF 620 plakalı otomobil, İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Yunus Pişgin yönetimindeki 06 DY 0894 plakalı otomobile, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Hurdaya Dönen Araçtan Yara Almadan Kurtuldu
Kahramanmaraş’ta kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kahramanmaraş'ta kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
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