Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüksek gerilim hattı direğine çarparak hurdaya dönen aracın sürücüsü sağ kurtuldu.



Kaza, Çağlayan Mahallesi ırmak kenarında Küçük Şelale yolunda meydana geldi. Emre K.'nin kullandığı 07 LC 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşil alanda bir süre savrulup ağaçlara çarptıktan sonra yüksek gerilim hattını taşıyan çelik direğin içerisine daldı.



Kazada, otomobil çelik bariyerler arasında hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



24 saat arayla ikinci kaza



Emre K., 1 gün önce de aynı saatlerde kaza yaptığı yere 100 metre mesafede 07 LT 105 plakalı kamyonet ile elektrik direğine çarparak direğin yıkılmasına neden olmuş ve kazayı burnu bile kanamadan atlatmıştı.



Kazada elektrik direği apartman dairesinin balkonuna devrilerek, balkon demirlerinin ve camlarının kırılmasına neden olmuş, şans eseri evde kimse olmadığı için büyük bir facianın önüne geçilmişti. - ANTALYA