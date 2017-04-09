Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktılar

NİĞDE'de kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine ve ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Niğde-Bor karayolu Kemal Aydoğan Okulu'nun önünde meydana geldi. Bor yönüne giden 24 yaşındaki Serhat Gün yönetimindeki 44 HL 238 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarptı. LPG tüpü ve lastikleri fırlayan aracın sürücüsü Serhat Gün ve yanındaki 23 yaşındaki Kamil Akdoğan, kazadan yara almadan kurtuldu.



Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG tüpünde gaz kaçağı olduğunu belirleyip, çevrede önlem alarak itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, tüpe müdahale ederken, Gün ve Akdoğan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.



- Niğde