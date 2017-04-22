Hurdaya Ayrılan Motosikletler Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna Ulaştırıldı

Gaziantep'teki yediemin otoparklarında bulunan bin 144 adet hurdaya ayrılmış motosiklet, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna gönderildi.



Gaziantep'te son 1 yıldır trafik polis ekipleri ve jandarmanın yaptığı denetimlerde muayene, ruhsat ve sigorta eksikliği, plakası bulunmaması gibi nedenlerle trafik tescili bulunmayan ya da çalıntı, sahte plaka ve kapkaç gibi suçlarda kullanıldığı belirlenen motosikletlere el konulmuş, binlerce motosiklet yediemin otoparkına çekilmişti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yetkilerinin otoparklarda yaptığı incelemede İl Hurda Tasnif ve Otopark Denetleme Komisyonunun onay verdiği toplam bin 144 adet motosiklet ve motorlu bisiklet hurdaya ayrılarak, Makine Kimya Endüstrisine gönderilmesi kararı alınmıştı.



Hurdaya ayrılan bin 144 motosiklet ve motorlu bisiklet, otoparklardan polis nezaretinde ahtapot vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek Ankara'ya gönderildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Geri Dönüşüm Merkezine ulaştırılan motosikletlerin ihale ile satılması ya da parçaların silah, makine ve patlayıcı yapımında kullanılması bekleniyor. - GAZİANTEP