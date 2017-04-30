Hurdadan Ağacın Gölgesinde Kitap Okuma Keyfi

İSMAİL ŞEN - Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci'nin otomobil ve kamyon parçalarından yaptığı hurdadan ağacın yanında oluşturduğu kitaplık, kitapseverlere açık havada okuma keyfi sunuyor.



Keçeci, kitap okuma konusunda farkındalığı artırmak için geçen yıl hazırladığı ve "Eğitim Çınarı" adını verdiği 6 ton ağırlıktaki, 10 metre yüksekliğinde ve 12 metre çapındaki, üzerinde kitap ve insan figürleri bulunan hurdadan ağacın yoğun ilgi görmesi üzerine bu çalışmayı geliştirmek istedi. Bunun üzerine Keçeci, hurdadan ağacın yanında öğrencilerin bağışladığı 500 kitabın bulunduğu "Eğitim Çınarı Kitaplığı"nı oluşturdu.



Çevresine banklar yerleştirilen kitaplık, kısa sürede kitapseverlerin uğrak mekanı oldu. Oluşturulan alanda bir araya gelen gençler açık alanda kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor.



"İnsanlar istedikleri zaman gelip kitap okuyacaklar"



Keçeci AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce hurda araçların dişli, çark, kaporta gibi çeşitli parçalarını kullanarak kitap okumanın önemine dikkat çekmek için yaptığı hurdadan ağaca insanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı eserin zamanla eksik kaldığını düşündüğünü belirten Keçeci, ağacın hemen yanına çeşitli kitaplardan oluşan bir kitaplık kurmaya karar verdiğini aktardı.



Keçeci, sıra dışı görüntüsüyle bugüne kadar daha çok fotoğraf çekmeyi sevenlerin ilgisini çeken eserin artık kitapseverleri de kendisine çektiğini dile getirerek, öğrencilerin bağışladığı 500 eserden oluşan, "Çınar ağacı kitaplığı" adını verdikleri bir kitaplık oluşturduklarını kaydetti.



Kitaplığın 7 gün 24 saat açık olduğunu vurgulayan Keçeci, çevresini de kapatmaya gerek duymadıklarını bildirdi.



Keçeci, "İnsanların kitap okumasını artırmak amacıyla yaptığımız hurdadan ağaç tasarımına bu yıl yeni bir tasarım ekledik. İnsanlar istedikleri zaman gelip buradan kitap alıp okuyacaklar, istedikleri şekilde bağışta bulunabilecekler. Böyle bir tasarımın Türkiye'de ve dünyada olduğunu düşünmüyorum." dedi.



Kitaplık sayısını zamanla daha da artırmayı hedeflediğini ifade eden Keçeci, bu alanı gerçek bir açık hava kütüphanesi haline getirmeyi planladığını aktardı.



"Daha çok okuma hevesi duyacağız"



Üniversite öğrencilerinden Rümeysa Akgün, Keçeci'nin sıra dışı tasarımlarının insanların dikkatini çektiğini söyledi.



Kitap okumak için bu oluşturulan alanı tercih ettiğini dile getiren Akgün, hurdadan ağaç ve kitaplığın tasarım olarak kitap okumanın önemini gözler önüne serdiğini belirtti.



Akgün, bu tür farklı projelerin insanları daha çok kitap okumaya yönelttiğini anlatarak, "Kütüphaneye gitmek çok ilgimizi çekmeyebilir ama açık alanda otururken gözümüzün önündeki bir kitabı okumak isteği gelebilir. Daha çok okuma hevesi duyacağız. Bu tür projeler yaygınlaştırılırsa faydalı olacaktır. Otobüs durakları gibi kitap durakları oluşturulması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Habibe Acar da hurdadan ağaç ve kitaplığın önünden geçerken çevrede kitap okuyanları gördüğünde kendisini adeta bir açık hava kütüphanesinde hissettiğini ifade etti.



Bu ağacın gölgesinde oturup kitap okumanın bir alışkanlık haline geldiğine işaret eden Acar, "Böyle görsel açıdan güzel tasarımlar olunca insanın dikkatini çekebilir ve kitabı okumaya daha çok istek duyabiliriz. Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.