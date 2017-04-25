Hurda Yüklü Tırla Kaçak Sigara Sevkiyatı

Adana'da hurda yüklü tırda 236 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir tırı takibi alan güvenlik güçleri, aracın merkez Onur Mahallesi'ndeki hurdacı deposuna girmesi üzerine operasyon düzenledi.



Tırın dorsesinde yapılan aramada hurdaların altına gizlenmiş 236 bin 500 gümrük kaçağı sigara bulundu.



Ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.