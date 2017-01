Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Yavuz Açıklaması

Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, "Esasen bu ülkenin şu an sulha, selamete, huzura ve emniyete ihtiyacı vardır. Buna göre, herkesin ve her kesimin bütün partisel ya da ulusal çıkarları doğrultusunda bunu münazara etmesi gerekiyor." dedi.



Yavuz, Kahta ilçesinde esnaf, sendikalar ve basın mensuplarını ziyaretinin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen saldırının Türkiye'de 15 Temmuz'da sağlanan birlik ve beraberlik ruhunun bozulmasına yönelik olduğunu belirtti.



Parti olarak terör saldırılarını tasvip etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını vurgulayan Yavuz, "Esasen bu ülkenin şu an sulha, selamete, huzura ve emniyete ihtiyacı vardır. Buna göre herkesin ve her kesimin bütün partisel ya da ulusal çıkarları doğrultusunda bunu münazara etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı sistemine de parti olarak olumlu baktıklarını anlatan Yavuz, "2014 Temmuz seçimlerinden bu yana cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesiyle birlikte fiili bir durum oluşmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanarak dönem dönem bakanlık kuruluna başkanlık etmiştir. Şu an bu cumhurbaşkanlığı sisteminin alt yapısın anayasal çerçeve içerisinde oluşturmak için çalışmalar yapıldı ve anayasa komisyonundan geçti." diye konuştu.



Suriye'deki ateşkes



Suriye'de yaklaşık altı yıldan beri devam eden iç savaşın hem Suriye halkına hem de komşularına ciddi anlamda maddi ve manevi zararlar verdiğine işaret eden Yavuz, Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan mutabakatla gelinen noktayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.



Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu süreci özellikle desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu ateşkesin akabinde Birleşmiş Milletlerin 2254 kararında ifade edildiği gibi 18 ay içerisinde serbest seçimlere gidilir ve böylelikle Suriye'de huzur ve sükunet ortamı sağlanmış olur. Baas rejimi elbette dün olduğu gibi bugün de zalimdir. Ateşkes sürecini desteklemekle rejimi desteklemek birbirinden çok ayrı şeylerdir. Bizler bu ateşkes sürecini desteklerken diğer tarafta İslami muhalefetin makul ölçüler çerçevesinde dile getirmiş olduğu halkın iradesinin idareye yansıması da siyasi çözümün bir parçası haline gelmesi gerektiğini düşünüyoruz."