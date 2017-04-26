Hünkar Sokakta Yol Genişletme Çalışması

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy Merkez Mahallesi Hünkar Sokağı genişletme yaparak imar planlarında gözüken 12 metre genişliğe çıkardı.



Başiskele'nin her noktasında yeni proje ve hizmetler üreten, imar uygulamaları tamamlanan mahallelerde yeni yollar açan, yeni park alanları oluşturan Başiskele Belediyesi, artan yaşam alanlarının ulaşım konusunda sorun yaşamaması için gerekli çalışmaları yapıyor.



Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında yapılaşmanın arttığı Yeniköy Merkez Mahallesi Hünkar Sokak 12 metre genişliğe çıkarıldı. - KOCAELİ