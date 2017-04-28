Hünerli Ellerde Mesir Yoğunluğu

Geçtiğimiz yıl Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesinde kurulan Hünerli Eller Pazarı, Manisalıların beğenisini toplamaya devam ediyor.



Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Hünerli Eller Pazarı, 477. Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Ulupark içerisinde açtığı stantlarla Manisalılara hizmet vermeye devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi (ŞEKAME) bünyesinde kurulan Hünerli Eller Pazarında, Manisalı kadınlar kendi işledikleri el emeği ürünler ile ev yapımı gıdaları halkın satışına sunuyor. Mesir Festivali kapsamında Ulupark içerisinde hizmet vereceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Festival kapsamında Ulupark içerisinde açılan stantlarda hizmet edecek olan Hünerli Eller Pazarımız festivalin başladığı günden bu yana halkın büyük beğenisini topluyor. Ev kadınlarımız kendilerinin yaptığı el emeği işlemeler ve ev yemeklerini burada sergileyerek satışa sunuyorlar. Bu şekilde hem Manisa'mızın hem de kendi bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Mesir Festivali süresince Ulupark içerisinde hizmet verecek olan Hünerli Eller Pazarımız, festival sonrasında yine Perşembe günleri Ulupark içerisinde halkımıza hizmet etmeye devam edecek" dedi. - MANİSA