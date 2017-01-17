Hünerli Eller Şehre Değer Katıyor

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan heykellerden ilki olan kuş besleyen çocuk heykeli Orhangazi Parkı'ndaki yerini alırken, bankta oturan yaşlı çift, keman çalan kız ve kitap okuyan kız heykelleri de önümüzdeki günlerde Bursa cadde ve meydanlarında yerini alacak.

Bugüne kadar trafo binaları ve yüksek istinat duvarları gibi alanları tuval gibi kullanıp, bu mekanları sanat eserine dönüştüren, plastik kapak ve eski araç lastiklerini kullanarak estetik kent mobilyaları oluşturan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da mekan kalitesini artırmaya devam ediyor. Bursa'nın çağdaş bir kent görüntüsü yolundaki en önemli eksikliği olan heykeller konusunda önemli bir çalışma başlatan ekiplerin hünerli ellerinde vücut bulun heykeller, özellikle kentsel mekanlarda görsel duyum zenginliği oluşturma, insanları bir araya getirerek kaynaştırma, işaretleme, yönlendirme gibi işlevlerle kentsel yaşam kalitesine katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nde görevli heykeltıraşlar Emre Yüksel, Uğur Demirci ve Gülşah Tunalı tarafından yapılan heykellerden ilki olan bankta oturup, kuş besleyen çocuk heykeli, Bursalıların önemli bir buluşma noktası olan Orhangazi Parkı'ndaki yerini aldı. Bankta oturan yaşlı çift, keman çalan kız ve kitap okuyan kız heykelleriyle ilgili çalışmalar da Acemler'deki atölyede hummalı bir şekilde sürüyor. Bankta oturan yaşlı çift heykelinin kalıp ve kille kaplama çalışması tamamlanırken, keman çalan kız ve kitap okuyan kız heykellerinin de polyester kaplama çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki günlerde bu heykeller de konulacakları bölgelerin kentsel mekan kalitesinin artmasına katkı sağlayacak.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nde görevli Heykeltıraş Uğur Demirci, heykellerin çağdaş kentlerde kent mobilyası olarak önemli bir yer tutuğunu belirterek, Bursa'da heykel sanatı anlamında fazla bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Bursa'daki bu eksikliğin giderilmesi için çalışmalara hız verdiklerini belirten Demirci, "Heykel yapıp, şuraya koyalım demiyoruz da daha çok, yerine göre mekânsal bütünlüğü tamamlayacak heykeller yapıyoruz. Orhangazi Meydanı'na kuş besleyen çocuk heykeli yaptık. Orada güzel bir atmosfer var, kuşlar var. Orayı tamamlasın diye bankta oturan kuş besleyen çocuk heykeli yaptık. İnsanlar da gidip bu heykellerle fotoğraf çektiriyorlar bu de bizi mutlu ediyor" dedi.