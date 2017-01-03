Hunat Camii Gençlerle Doldu Taştı

Bu yıl 01-07 Ekim 2016 tarihleri arasında kutlanan Camiler Haftasının teması olan"Cami ve Kitap" etkinlikleri kapsamında, gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik ve beraberlik mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımının teşvik edilmesi amacıyla İl Müftülüğü tarafından 01.01.2017 Pazar günü Hunat Camii'nde "Gençlik Huzur'da Buluşuyor" programının onyedincisi düzenlendi.



İlimizin en büyük camilerinden birisi olan Hunat Camii doldu taştı. Cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar soğuk havaya rağmen dışarıda saf tutarak 2017 yılının ilk sabah namazını Hunat Camii'nde kıldılar ve "Gençlik Huzur'da Buluşuyor" programına katıldılar.

Sabah Namazı sonrası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Fatiha Suresi'nin tefsiri yapıldı.



İl Müftüsü Güven'in sohbeti sonrası program, tesbihat ve dualarla sona erdi. Program sonrası cami çıkışında Melikgazi Belediyesi ve ÇAYKUR Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla cemaate çorba ve çay ikramı yapıldı.

