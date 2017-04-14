Hun Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı" Konferansı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hun-Türk dünyasını tanıtan ve Macaristan ile Türkiye arasında iş birliğini artıracak faaliyetlerine devam ediyor.



TİKA tarafından düzenlenen "Hun Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı" konferansında, Macar-Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Macar-Hun tarihine değindiği konuşmasında, Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila hakkında bilgi verdi.



Türk-Macar iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini bildiren Biro, Azerbaycan'daki Karabağ sorunu hakkında 2016 yılında belgesel çektiklerinin altını çizerek, Avrupa'da bu filmin Azerbaycan tezini göz önüne serdiğini vurguladı.



Macaristan'ın, Avrupa Parlamentosu'nda Karabağ sorununu Azerbaycanlı bakış açısıyla savunan bir ülke olduğunu söyleyen Andras Zsolt Biro, 4 Macar şehrini Azerbaycan'daki kentlerle kardeş haline getirdiklerini bildirdi.



Biro, Macar-Turan Vakfının zor durumdaki Türklere yardım ettiğini bildirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sorunları için çabaladıklarını ve bu yüzden Avrupa Birliği projelerinden mahrum bırakıldıklarını ifade etti.



TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin de "Hun Türk kurultayı kapsamında 2014 yılından beri 5'inci etkinliğimiz olacak." ifadesini kullanarak, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.



TİKA'nın Türk dünyasıyla ilgili uzun yıllardır projeler yürüttüğüne dikkati çeken Çetin, bu faaliyet alanında ciddi boşluklar olduğunu ve bunu bilimsel çalışmalarla gidermek istediklerini de sözlerine ekledi.