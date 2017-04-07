Humus Valisi Barazi: Saldırılar Teröristlerin İşine Yaradı





ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssüne yaptığı füze saldırısı sonrasında konuşan Humus vilayetinin valisi Talal Barazi, saldırıların teröristlerin işine yaradığını söyledi.



"Bu saldırı terörle mücadelemizi engelleyemeyecek. Amerika ve İsrail'in bu terörü desteklediğini görünce şaşırmadık. Amerika, Suriye'nin altyapısını ve Suriyeli insanları vurmak aynı zamanda onu birçok açıdan hedef alma konusunda gerçek bir ortaktır. Suriye'ye karşı yapılan bu komplo, DAEŞ, Nusra ve diğerlerinin, Amerika'nın, İsrail'in ve bazı Arap rejimlerinin aracıları oldukları anlamına geliyor. Amerikalıların her yerde maşalarını desteklemek için doğrudan rol oynamasını görmekten dolayı şaşkın değiliz."



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Tags: teröristlerin Askeri saldırılar ABD Barazi: Suriye Valisi Donald Trump işine yaradı Humus Beşar Esad Saldırılar Gepost: 07 april 2017