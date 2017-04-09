Humus'tan yeni tahliyeler... Bin 452 sivil ve 4 yaralı Suriye'nin Cerablus'a tahliye edildi

İHH ekipleri sivillere sıfır noktasında acil yardım paketleri dağıttı



HATAY - Humus'un El Waer kentinden bin 452 sivil ve 4 yaralı Suriye'nin Cerablus bölgesine tahliye edildi. İHH ekipleri sivillere sıfır noktasında acil yardım paketleri dağıttı.

Suriye'nin Humus kentinin El Waer kentinden bin 452 sivil ve 4 yaralı kısmen daha güvenli bir bölge olan Cerablus'a tahliye edildi. Suriyeli sivilleri İHH ekipleri acil yardım malzemeleriyle karşıladı. İHH, Humus'un sıfır noktasına ulaşan sivillere hurma, bisküvi ve bebek bezi gibi malzemelerin bulunduğu acil yardım paketleri dağıttı.

Tahliyeler ile ilgili bölgede bulunan İHH Bab Es-Selam Ofis Sorumlusu Ömer Koparan, "Suriye'de devam eden mevcut durumun başladığı ilk günden itibaren Suriyeli mazlumların mağduriyetlerini gidermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle vakfımızın yürüttüğü insani diplomasi faaliyetleri, en az insani yardım çalışmalarımız kadar büyük önem taşıyor. Bu bağlamda bugün Humus'un El Waer kentinden tahliye edilen bin 452 sivili Humus'un sıfır noktasında karşıladık" dedi.

Koparan, Cerablus'a tahliye edilen sivillere ilk etapta acil yardım paketi dağıttıklarını, bundan sonrası için ise barınma ve sağlık gibi konularda destek vereceklerini bildirdi.

Öte yandan, toplamda 15 bin kişinin tahliye edileceğini vurgulayan Koparan, aynı bölgeden geçtiğimiz haftalarda 3 ayrı sivil kafilesinin geldiğini ve bundan sonrası içinde tahliyelerin devam edeceğini belirtti.