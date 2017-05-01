Humus'tan 1850 Sivil Daha Tahliye Edildi

SURİYE'de, rejim askerlerinin kuşatması altında bulunan Humus'un El-Waer bölgesinden tahliyeler devam ediyor. Dün gece yapılan tahliyede 1852 kişi daha İdlib'e getirildi.



Rejim ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucu dün gece gerçekleşen tahliyelerde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı görevlileri sivillerin ihtiyaçlarını karşıladı. Humus'tan gerçekleşen tahliye ile ilgili bilgi veren Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki İHH Lojistik Merkezi Basın Danışmanı Selim Tosun, "Humus'un El-Waer İlçesi'nden 50 otobüs, 8 ambulansla gerçekleşen tahliyede 1850 sivil daha İdlib bölgesindeki geçici barınma merkezine yerleştirildi. Bu tahliye ile bugüne kadar İdlib'e gelenlerin sayısı 9 bin 350'e ulaştı. Toplamda 13 bin kişi daha tahliye edilecek. Bu arada hasta ve yaralılarda İHH ambulansları ile İdlib'teki sahra hastanelerine getirilerek tedavi altına alındı" dedi.



Humus'tan 7 Nisan'da 1452 sivil tahliye edilerek Carablus'a yerleştirilmişti. - Hatay