Humus'ta Yerleşim Yerine Saldırı

- Savaş uçaklarının saldırısı ve bölgeden yükselen dumanlar

Saldırı düzenlenen bölgedeki hasar

Görgü tanıklarından bir kişi ile röportaj

Hava saldırısı düzenlenen okuldan görüntüler

Hula'daki görgü tanıklarından Vasim El İbrahim ile röportaj

Hula'daki sivil savunma yetkililerinden Raid Türkmeni ile röportaj

Görgü tanıklarından bir kişi ile röportaj Suriye'de Beşşar Esed yönetimine bağlı savaş uçaklarının ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'un Hula ilçesinde yerleşim yerine düzenlediği hava saldırılarında 13 sivilin yaralandığı bildirildi.



Hula'daki sivil savunma yetkililerinden Raid Türkmeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'e bağlı savaş uçaklarının Hula ilçesinde yerleşim yerine vakum bombalarıyla saldırdığını söyledi.



Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 13 sivilin yaralandığını belirten Türkmeni, "Savaş uçakları Hula'nın Kafr Hala beldesinde bir okula da saldırdı. Okulda kimse olmadığı için can kayıpları olmadı fakat maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.



Hula'daki görgü tanıklarından Vasim El İbrahim, "Esed'in savaş uçakları Hula'da yerleşim yerini bombaladı. Saldırıda çok sayıda ev ve araçta maddi hasar oluştu. Bizim bulunduğumuz bölgeye 5 vakum bombası düştü." diye konuştu.