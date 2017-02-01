Hülya Sancaklı'nın Vefatı - CHP Milletvekillerinden Taziye Ziyareti

CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Mahmut Tanal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya, vefat eden eşi Hülya Sancaklı için taziye ziyaretinde bulundu.



Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları, Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiği hastaneye gelerek, Saffet Sancaklı'ya başsağlığı diliyor. Ali Şeker ve Mahmut Tanal da hastaneye gelerek, Saffet Sancaklı ile görüştü.



Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şeker, "Saffet Bey ile görüştük, taziyelerimizi ilettik. Bu olaydan sonra Meclis'e gelerek, 'Biz niye bu hale geldik? Bize ne oldu?' minvalinde bir konuşma yapmıştı. Acısını hafifletmek için çocuklarına ve kendisine başsağlığı dilemek için geldik. Aileye sabırlar diliyoruz. Bizim, kötü günlerde değil, iyi günlerde de birlikteliğimizi korumamız gerekiyor. Başımız sağolsun." dedi.



Tanal da "Kederde, tasada birlikte olmanın, insan olmanın, bu ülkenin ferdi ve vatandaşı olmanın gereği, bu tür durumlarda birlik ve beraberliği yansıtmak lazım. Aynı zamanda bu, hem dini görevimiz hem örf, adetimizin gereği. Saffet kardeşimize başsağlığında bulunduk. Eşine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, dostlarına sabır diliyorum." diye konuştu.