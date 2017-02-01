Hülya Sancaklı'dan Geriye Çocuklarına Bıraktığı Not Kaldı

MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı bugün yaşam savaşını kaybetti. Hülya Sancaklı'nın ihtihar nedeni ise bir sır olarak kendisiyle gitti. Ancak Hülya Sancaklı'nın intihar nedenine ilişkin kızı Duygu ve oğlu Mert için yazdığı son notta ipuçları var.

"DUYGUM, MERTİM BENİ AFFEDİN"

Sancaklı intihar etmeden önce çocuklarına bıraktığı notta şu ifadeleri kullandı:

"Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim"

OĞLU KUŞKULANIP GÜVENLİĞİ ARAMIŞTI

Öte yandan Mert Sancaklı o gün annesinin intihar edebileceğinden kuşkulanmıştı. Mert Sancaklı intihar kuşkusu sebebiyle oturdukları sitenin güvenlik görevlisini aramış ve eve gidip bakmasını istemişti. Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlatmıştı:

"Hülya Sancaklı'nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım'la göz göze geldik."