Hülya Gülbahar kimdir? Hülya Gülbahar kaç yaşında, nereli? Hülya Gülbahar biyografisi!
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Hülya Gülbahar kimdir? Hülya Gülbahar kaç yaşında, nereli? Hülya Gülbahar biyografisi!

Hülya Gülbahar kimdir? Hülya Gülbahar kaç yaşında, nereli? Hülya Gülbahar biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Türkiye Kadın Hareketi aktivistlerinden olarak çalışmalarını sürdürmekte ayrıca uzun seneler Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın gönüllü avukatlığını üstlenen Hülya Gülbahar kimdir? Hülya Gülbahar kaç yaşında, nereli? Hülya Gülbahar mesleği nedir? Hülya Gülbahar hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye Kadın Hareketi aktivistlerinden olarak çalışmalarını sürdürmekte ayrıca uzun seneler Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın gönüllü avukatlığını üstlenen Hülya Gülbahar kimdir? Hülya Gülbahar kaç yaşında, nereli? Hülya Gülbahar mesleği nedir? Hülya Gülbahar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HÜLYA GÜLBAHAR KİMDİR?

Hülya Gülbahar hakkında merak edilen tüm soruların cevapları. Kaç yaşında? nereli? eğitimi, mesleki kariyeri, kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1960 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hülya Gülbahar İzmir'de emekçi bir ailenin yaşadığı emekçi bir çevrede doğmuş ve yetişmiştir. Babası uzun seneler esnaf olarak çalışmış, annesi ise Almanya'da bir ara işçi olarak çalışmış, sonrasında Tekel'de yazları mevsimlik işçi olarak çalışmıştır. Beş çocuklu bir ailenin en büyük kız çocuğudur. Henüz 11 yaşında iken evin en büyük çocuğu olması sebebiyle ev temizliği, yemek yapımı, çocuk bakımı yanı sıra, bahçedeki çiçek, sebze ve meyvelerin sulanması, hayvanların beslenmesi gibi tüm işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır.

Avukat Hülya Gülbahar İzmir 50. Yıl Lisesi ardından, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1978 senesinden beridir Türkiye Kadın Hareketi aktivistlerinden olarak çalışmalarını sürdürmekte ayrıca uzun seneler Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın gönüllü avukatlığını üstlenmiştir. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin öncü isimlerinden birisidir.

Ayrıca Kadınların Medya İzleme Grubu'nun (MEDİZ) kurucularından, 2007 ve 2010 tarihleri arasında Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'nin (KA-DER) genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce bilmektedir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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