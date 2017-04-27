Hülya Avşar: Yeni Erkek Oyuncuları Beğeniyorum Ama Kadınları Beğenmiyorum

'Selfie' filminin çekimlerini tamamlayan Hülya Avşar, diziler hakkında sert konuştu. Kesin ve kati şartları olduğunu söyleyen sanatçı, "Onlar insan ırkına aykırı çalışıyorlar." dedi

"YENİ DÖNEM KADIN OYUNCULARI BEĞENMİYORUM"

Hülya Avşar, "Yeni oyuncuların seçme şansı yok. Erkek oyuncuları beğeniyorum ama kadınlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim" dedi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki için de açıklama yapan Avşar, "Ben onun yaşlarındayken hakkımda eleştiri yapılsa çok üzülürdüm. O yüzden sağduyulu davranıp gençlerimize destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.