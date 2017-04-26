Hülya Avşar 'Programı Yayından Mı Kalkıyor' Sorusuna Son Noktayı Koydu

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı, proramı "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nin fragmanlarını kaldırmıştı. Sadece Acun Ilıcalı ve Aleyna Tilki ile yapılan programların fragmanlarını silmemişti.

YENİ BÖLÜMÜN FRAGMANINI YAYINLADI

Avşar Kızı'nın bu hareketi, "Programı yayından mı kaldırılıyor?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak, ünlü sanatçı son paylaşımıyla akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ı programında konuk eden Avşar Kızı, 28 Nisan Cuma günü yayınlanacak yeni bölümün fragmanını Instagram hesabından paylaştı.

İşte Avşar Kızı'nın Instagram paylaşımı: