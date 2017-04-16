Hülya Avşar Oyunu Kullandı

Sanatçı Hülya Avşar, anayasa değişikliği için yapılan referandum da oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde kullandı.Basın mensuplarının sorusu üzerine Hülya Avşar," Aklıma Erkan Yolaç'ın yarışması geldi.Su akar yolunu bulur." dedi.



Ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullanmak için 1035 nolu sandığa gelen Avşar bir süre sandık yetkilileriyle sohbet ettikten sonra oy pusulası ve zarfıyla kabine girerek seçimini yaptı. "Hepimiz için iyisi olsun inşallah diyerek" oy pusulasını sandığa atan ünlü sanatçı daha sonra salondan çıktı. Avşar'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgisini geri çevirmeyen Hülya Avşar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.



"Su akar yolunu bulur"



Oyunu kullandıktan sonra tarihi seçim ile ilgili düşüncelerini aktaran Avşar açıklamasında, "Hepimiz için iyi olsun diyorum. Zaten su akar yolunu bulur her şekilde. Aklıma Erkan Yolaç'ın yarışması geldi. O iki kelimeyi söylemeyeceksin diye" ifadelerini kullandı.



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