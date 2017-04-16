Hülya Avşar: O İki Kelimeyi...

Hülya Avşar, anayasa değişikliği için yapılan referandum da oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesinde kullandı. Basın mensuplarının sorusu üzerine Avşar, "Aklıma Erkan Yolaç'ın yarışması geldi. O iki kelimeyi söylemeyeceksin diye"" dedi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesinde kullandı. Oyunu kullanmak için 1035 nolu sandığa gelen Avşar, bir süre sandık yetkilileriyle sohbet ettikten sonra oy pusulası ve zarfıyla kabine girerek seçimini yaptı. "Hepimiz için iyisi olsun inşallah" diyerek oy pusulasını sandığa atan ünlü sanatçı, daha sonra salondan çıktı. Avşar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgisini geri çevirmeyen Hülya Avşar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.