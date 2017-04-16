Hülya Avşar'ın Kızı Zehra'nın İlk Oy Şaşkınlığı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı Oyunu sandığa atmayı unutunca görevliler uyardıİSTANBUL - Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, ilk kez oy kullandı.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ilk oy şaşkınlığı
Oyunu sandığa atmayı unutunca görevliler uyardı
İSTANBUL - Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, ilk kez oy kullandı. Zehra Çilingiroğlu, oyunu sandığa atmayı unutarak elindeki zarfla dışarı çıkmak isteyince görevliler tarafından uyarıldı.
19 yaşına giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ilk kez oy kullandı. Sarıyer Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tek başına oy vermeye gelen Zehra Çilingiroğlu, ilk kez kullanacağı oyun heyecanını yaşadı.
Zarfı sandığa atmayı unuttu
Oy pusulası ve zarfı seçim yetkililerinden alan Zehra Çilingiroğlu bir süre oy verme kabinini göremeyince yetkililerin yardımına başvurdu. Oyunu kullandıktan sonra kabinden çıkan Zehra, ilk kez oy kullanmanın heyecanıyla zarfı sandığa atmadan salondan çıkmaya çalıştı. Görevliler," Sandık burda" diye uyarınca Zehra Çilingiroğlu geri dönerek, 1035 numaralı sandığa oyunu kullandığı zarfı attı.