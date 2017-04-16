Hülya Avşar'ın Kızı Zehra Çilingiroğlu 'Hayır' Oyu Kullandı
Eğitimine Londra'da devam eden Zehra Çilingiroğlu, oy kullanma işlemi başlamadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile rengini belli etti.
Eğitim hayatı için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, referandumda oy kullanabilmek için Türkiye'ye geldi.
RENGİNİ SOSYAL MEDYADAN BELLİ ETTİ
Twitter hesabından oyunun rengini belli eden Zehra Çilingiroğlu, referanduma saatler kala 'Hayır'lı günler' tweet'ini attı.
İşte Zehra Çilingiroğlu'nun o paylaşımı;
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