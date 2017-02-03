FutbolArena - TV8'de daha önceden yayınlanan ve birçok ünlü ismin konuk olduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" ekranlara geri dönüyor.
TV8'de Bir Hülya Avşar Sohbeti programı ne zaman?
TV8'de Hülya Avşar'ın sunduğu ve daha önceden Arda Turan gibi yıldız futbolcuların dışında sanat dünyasından ünlü isimlerinin konuk alındığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti." programı ekranlara geri dönüyor.
Hülya Avşar'ın sunumuyla TV8'de yeniden ekranlara geri dönecek olan programda Avşar'ın ilk konuğu TV8'in sahibi Acun Ilıcalı olacak. Konuklarını bundan önceki programlarda fazlasıyla terleten ve kimsenin sormaya cesaret edemeyeceği soruları yönelten Hülya Avşar'ın, Acun Ilıcalı'yı konuk ettiği ilk bölümün fragmanı yayınlanırken son derece çarpıcı diyaloglar orataya çıktı.
Bir Hülya Avşar Sohbeti programı Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu bölüm
TV8'de Acun Ilıcalı ile birlikte "Yeteneksizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye" gibi birçok projede beraber yer alan Hülya Avşar, ilk bölümde yakın dostu Acun Ilıcalı'yı konuk etti. Programın ilk bölümünün fragmanı yayınlanırken, Avşar ile Ilıcalı arasında son derece samimi ve bir o kadar çarpıcı diyaloglar yaşandı.
"PATRON OLDUĞUNDA SANA GICIK OLMUŞTUM".
Hülya Avşar, Acun Ilıcalı ile yaptığı sohbette, "Sen benim patronum olduğun zaman sana gıcık oldum" itirafında da bulundu." Acun Ilıcalı ise "Ben gidip sokakta veya başka bir yerde midye yiyen adamım. Böyle biriyim. Sen bilmezsin. Sen sosyetiksin." cümlesine bozulan Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı arasında tatlı sert bir sohbet başladı.
"CEBİNDE HİÇ PARA GÖRMEDİM."
Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı arasında geçen en dikkat çekici diyaloglardan biri ise Avşar'ın, serveti fazlasıyla merak edilen Ilıcalı'ya "Senin cebinde hiç para görmedim." ben demesi oldu. Acun Ilıcalı ise bu söze gülümseyerek yanıt verdi.
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya Şok Sözler! Uyuz Oldum
FutbolArena - TV8'de daha önceden yayınlanan ve birçok ünlü ismin konuk olduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" ekranlara geri dönüyor.
FutbolArena - TV8'de daha önceden yayınlanan ve birçok ünlü ismin konuk olduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" ekranlara geri dönüyor.