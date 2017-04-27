Hülya Avşar: Beren Saat ile Neyimiz Benziyor?



Hülya Avşar’a muhabirler “Beren Saat’i size benzetiyorlar” dedi. Avşar konuya enteresan bir tepki verdi.







Muhabilrler Hülya Avşar'a “Beren Saat’i size benzetiyorlar” dedi. Avşar konuya enteresan bir tepki verdi.







İşte Hülya Avşar’ın tepkisi: “Ne alakası var. Hiç benzemiyoruz. Neyimiz benziyor valla bilmiyorum. Oyunculuğumuz mu acaba? Beren Saat’in oyunculuğuna bakmadım, dikkat etmedim.”