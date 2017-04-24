Hulusi Efendi Vakfı'ndan Kahramanmaraş'ta Kermes

Hulusi Efendi Vakfı Kahramanmaraş Şubesi tarafından ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.



Hulusi Efendi Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Kadir Bozgeyik, Kıbrıs Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılışında yaptığı açıklamada, kermesin "hayır çarşısı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Kermesimiz, el emeği, göz nuru el işlemeleri, gıda reyonundan ve çeyizlikten oluşmaktadır. Ablalarımız elleri ile yapıyor, hayır geliyor. Bunlar geliri ümmeti Muhammed'in hizmetinde kullanılmaktadır. Kermesimizin süresi 20 gün. Herkesi bu süre içerisinde kermesimize davet ediyoruz. Herkesin buraya bir katkısının olmasını bekliyoruz. Bu vesile ile Malatya'nın Darende ilçesinde bulunun Hulusi Efendi Vakfını ve Somuncu Baba'yı da ziyaret etmelerini bekliyoruz."



Kermesin açılışına Onikşubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.