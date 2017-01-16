Hulusi Belgü'den Aziz Yıldırım'a Gönderme

FutbolArena - Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonrası Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden ve Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına giren Hulusi Belgü, sosyal medya üzerinden Aziz Yıldırım'a göndermelerde bulundu.



"KONUŞMA, DEDİĞİNİ YAP"



Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası hakemlerle ilgili yaptığı yorumlarla ilgili paylaşım yapan Belgü, "Başkan artık söylediğini yap. Koy sandalyeyi sahanın ortasına konuş, gürle. Gerekirse çek takımı, digitürk'ten de çık ama konuşma, dediğini yap" dedi.



Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Hulusi Belgü, "Bu hafta transfer bekliyorum, bu tip puan kayıplarından sonra böyle yapar Aziz bey. Ama bu transferler hem pahalı olur, hem de yararı tartışılır. Aatif deli mi aynı paraya Trabzon'a gidip oynasın? İş bitmeden bu transferi kamuoyuna sızdırmak taraftarla karşı karşıya getirmek yönetim hatası. Tam 3 senedir hakemlerin berbat olduğunu söylüyoruz ama yönetim dün itibari ile hamle yapmaya karar verdi ama bakalım ne yapabilecekler." ifadelerini kullandı.



