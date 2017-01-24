Hükümlülerin Kamu Yararına Çalıştırılması Protokolü

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile iki dernek ve bir vakıf arasında, denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin ücretsiz olarak çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.



Protokol imza törenine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Lütfiye Akbaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ali Kuş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Abidin Sezer katıldı.



Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, denetimli serbestliğin, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonunu sağlayarak toplumun korunmasını amaçladığını bildirdi.



Solmaz, kamu yararına çalışacak hükümlülerin ücretsiz olarak hizmeti vereceğini söyleyerek, "Burada, yükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesi ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanması hedeflenmektedir." dedi.



Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Lütfiye Akbaş, yaklaşık iki yıldır bu projenin içinde yer aldıklarını söyleyerek, olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.



Akbaş, vakıfta yeterli personelleri olmadığını anlatarak, "Vakıf tarafından personel ihtiyacının karşılanması kolay olmuyor. O nedenle bu ihtiyacımızın hükümlüler tarafından ücretsiz olarak karşılanması çok faydalı oldu." diye konuştu.



Konuşmalardan sonra protokol metni imzalandı.