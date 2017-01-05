Hükümlülerin Kamu Kurumlarında Çalıştırılmasına İlişkin Protokol

Zonguldak'ta Valilik ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, hükümlülerin kamu kurumlarında çalıştırılmasına ilişkin protokol imzalandı.



Vali Ali Kaban, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün, mahkemeler tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası verilen hükümlülerin gönüllü olmak koşuluyla kamuda ücretsiz olarak çalıştırılmasına ilişkin valilik ve cumhuriyet başsavcılığınca yapılması gerekenlere yönelik iş ve işlemleri kapsadığını söyledi.



Söz konusu çalışmanın, hükümlülerin tekrar kamusal düzene uygun bir sisteme çekilmesi adına olumlu olduğunu ifade eden Kaban, "Sayın başsavcımızla bugün bunu imza altına alacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



Törende, Vali Kaban ile Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız arasında protokol imzalandı.