Hükümlülere 'Fıstık' Gibi Ceza - Gaziantep

YETER ERDİNE - Gaziantep'te denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edilen ve cezasını Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün bahçesinde meyve fidanlarına yönelik işlerde çalışarak çeken hükümlüler, bir yandan meslek öğreniyor diğer yandan doğayla iç içe ortamda cezalarını çekiyor.



Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitüye denetimli serbestlikten gelen hükümlü sayısının ceza sürelerine göre zaman zaman 40 kişiyi bulduğunu söyledi.



Yarım gün çalışan bu işçilerin farklı zaman dilimlerinde görev alarak bahçedeki çalışmalara katkı sağladığını dile getiren Aslan, "Arazide gerek fidan üretimi, gerek bahçelerin bakım faaliyetlerinde bize destek oluyorlar. Bizim mevsimsel olarak iş yoğunluğumuz olabiliyor. Kendi mevcut işçimizle buna yetişemiyoruz. Dışarıdan hükümlü arkadaşlarımızın takviyesi işleri daha kolay yapmamıza vesile oluyor." dedi.



Fidan üretimiyle ilgili çalışmalarının olduğu dönemlerde hükümlülerin kendilerinin imdadına yetiştiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:



"Hükümlüler, kamu görevlisi arkadaşlarla birlikte çalışıyorlar. Bizim yaptığımız işler, genelde ustalık ve maharet isteyen işler ama fidanların sulanması, otlarının alınması, bazen yer değişikliği, tasnifi, düzenlemesi bu gibi işlerimiz de oluyor. Hükümlüler de bu noktada görev alıyor. Bu kendileri açısından da belki bir nevi dinlenme, kafa dağıtma oluyor. Açık havada, bitkiyle uğraşmak insanı ruhen de dinlendirecektir. Hükümlüler, yarım gün burada çalışıyorlar, kalan zamanlarını aileleriyle ve kendi işleriyle geçiriyorlar."



Hallerinden memnunlar



Denetimli serbestlik kapsamında enstitüde çalışan hükümlü Mahmut Y. (26) de 13 Haziran 2009'da Gaziantep'te bir dükkan işlettiğini belirterek, burada bir kişiyi yaraladığını ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.



Cezasının 9,5 ayını çeşitli illerdeki kapalı cezaevlerinde geçirdiğini belirten Mahmut Y, daha sonra cezasının denetimli serbestlik kapsamına alındığını aktardı.



Mahmut Y, yarım gün inşaatta 30 lira yevmiyeyle çalıştığını dile getirerek, günün kalan 4 saatini de denetimli serbestlik kapsamında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde çalışarak geçirdiğini anlattı.



İki çocuk babası Mahmut Y, cezaeviyle şu anki durumu arasında çok fark olduğunu kaydederek, "Cezaevinde olduğum süreyle şimdi çok farklı. Özgür olmak zaten yetiyor. Burada çalışıyoruz, akşam olunca evimizde çocuklarımızla beraberiz. Akşam eve gittiğimizde çoluğumuzun çocuğumuzun, ailemizin kokusunu duyduğumuzda insan özgürlüğünün kıymetini biliyor. Buranın oksijeni, havası ve ağaçlar insana yetiyor." diye konuştu.