Hükümlüler İçin Açılan Girişimcilik Kursları

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde KOSGEB tarafından düzenlenen ve 84 hükümlünün katıldığı uygulamalı girişimcilik kursu sertifika töreni Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapıldı.



Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eşref Başekin, hükümlülerin verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamlarına uymalarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak için eğitim ve iyileştirme çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



KOSGEB uygulamalı girişimcilik kursunu tahliyesine bir yıldan az kalan hükümlülere yönelik verildiğini belirten Başekin, 4 grup halinde gerçekleştirilen kurslarda 84 hükümlünün sertifika almaya hak kazandığını söyledi.



Düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Hasan Akdağ, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Küçük, kamu kurumlarının müdürleri ile hükümlüler katıldı.