Hükümlüler 60 Yıllık Verem Savaşı Dispanseri Binasını Yeniledi

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilenler ile cezaları denetimli serbestlik tedbirine çevrilen hükümlüler, yaklaşık 60 yıllık olan Verem Savaş Dispanseri binasının tadilatını yaptı.



Hükümlülerin kişisel becerilerini geliştirmeleri, topluma kazandırılması, istihdam sağlanması ve sosyal faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İŞ-KUR desteğiyle 50 hükümlünün 'inşaat boyacılığı kursu' alması sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalı meslek sahibi olan hükümlülerden 6'sı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanlarının girişimleriyle Dr. Ali Menteşoğlu Verem Savaş Dispanseri binasını yeniledi. 6 hükümlü, bir hafta boyunca binanın içindeki tüm oda ve birimlerin boyaları ile sıvası dökülen duvarların tadilatını yaptı. Binanın içini baştan aşağıya boyayan hükümlüler, yaklaşık 60 yıldır kullanılan Verem Savaşı Dispanseri binasını yeni bir görünüme kavuşturdu. Hükümlüler bu sayede cezalarını çekerken bir yandan da kamu hizmeti görevi yaptı.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan hükümlülerin meslek edindirme kurslarına katılıp sertifika aldıklarını belirterek, "Sertifikalı hükümlülerimiz, topluma kazandırma ve meslek edinmelerini sağlanma çerçevesinde kamuya yararlı işlerde çalışıyor. Bu sayede bir şekilde suça bulaşmış, ceza almış kişiler yeniden topluma kazandırılırken, diğer taraftan da devletimiz tasarruf ediyor" dedi.



Verem Savaş Dispanseri yetkilisi Dr. Sedat Gülümsek de, binanın yeni bir görünüme kavuştuğunu belirterek, "Bina uzun yıllardır kullanılıyor. Sıvası ve boyaları dökülmüştü. Hükümlülerin eli değince daha temiz ve kullanışlı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



- Adana