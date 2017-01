Hükümlü Kadınların Çocuklarına Destek

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınların çocuklarıyla, suça sürüklenmiş çocukların topluma entegrasyonu için iş birliği protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan "Risk Gurubundaki Tutuklu, Hükümlüler ile Onların Yakınlarına Yönelik Psikososyal Destek Sağlama İşbirliği Protokolü" ile kentte yaşayan hükümlüler ve yakınları için çok boyutlu ve etkin bir çalışma planı hedefleniyor.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de örnek bir projeyi imzalanan protokol ile hayata geçirdiklerini belirtti.



Hedef kitlelerinin 0-6 yaş arasındaki çocuklar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızla ilgili nasıl 2 milyonluk bir şehirde sosyal projeler üretiyorsak, eğitim ve sağlıkla ilgili çalışmaları yapıyorsak, sosyal belediyecilik olarak örnek oluyorsak özellikle cezaevindeki hükümlü ve tutuklu kadınlarımızın yanlarındaki evlatlarının sosyal hayatın içerisinde olması, eğitimden, sağlıktan istifade etmesi ve bunların mevcut durumdaki hislerini yönetebilmek için bu protokolle biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal merkezlerimizde istifade ettireceğiz. Kreşlerimizde hem lojistik hem sosyal destek vereceğiz. Her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan neyse o desteği vereceğiz, çünkü toptancı bir bakışımız yok. Her bir çocuğumuzun farklı ihtiyaçları olabiliyor. O farklı ihtiyacını giderebilmek için önemli bir çalışmanın başlangıcındayız.



Protokol kapsamındaki ikinci hedef kitlelerinin suça sürüklenen çocuklar olduğunu belirten Şahin, onların önünde uzun ömür bulunduğunu, çocuklara zamanında dokunularak, takip edilmesi halinde onların yaşamında büyük fırsatların oluşmasına, topluma entegre olmasına, suça sürüklenmelerini engelleyecek çalışmaların yapılmasına vesile olacaklarını kaydetti.



Projeden denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılan kişilerin de faydalanacağını aktaran Şahin, şöyle devam etti:



"Koruyucu, önleyici tedbirler almak hem sosyal devletin gereği hem de sosyal belediyeciliğin gereği. Nasıl hastalık bir sonuçsa, hasta olmamak için sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak gerekiyorsa, bunlara da böyle bakmak gerekiyor. Koruyucu önleyici tedbirleri çoğaltarak, suçu önleyici çalışmalarda da sosyal projeler üretmemiz gerekiyor. Sosyal hizmet merkezimizle beraber bunu yaptığımızda hem diğer şehirlere, hem ülkeye çok güzel bir model olacağını ve her kardeşimizin hayata dokunacağını, hayata tutunacağını ve bunun sonunda da çok hayırlı bir işe vesile olacağımıza inanıyorum."



"Bunu önemsiyoruz"



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal da projenin sosyal bir çalışma olduğunu belirterek, cezaevindeki kadın mahkumların yanında kalan, özellikle annesinin bakımına muhtaç çocukların ihtiyaçlarının giderilmesinin amaçladığını bildirdi.



Proje kapsamında çocuklara giysi yardımıyla sağlık noktasında da çalışmalar yapılacağını vurgulayan Çatal, "Bu çocukların cezaevinde çıkarılıp, kreşlerde gündüz barınmaları o çocukların dışarıya uyum sağlamaları açısından çok önemli. Bunun dışında cezaevinde suça sürüklenen çocukların tahliyelerinden sonra meslek kurslarına yönlendirilerek topluma uyum sağlamalarının kolaylaştırılması, meslek sahibi olmaları, bir gelir elde etmeleri tekrar suç işlemelerinin önüne geçilmesi için çok önemli bir proje. Biz bunu çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.