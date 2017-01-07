Hükümlü Çocuklardan Tiyatro

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım (SOS) Vakfı, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ankara Çocuk Eğitimevi'nde kalan hükümlü çocukların hazırladığı "Kırılan Nokta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Müzik dinletisi ile devam eden etkinlikte, gerçek bir hikayeden alınan "Kırılan Nokta" adlı tiyatro oyununda, Çocuk Eğitimevleri'nde eğitim gören bir hükümlü çocuğun, özgürlüğüne kavuşması ve avukat olması anlatıldı.



SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, burada yaptığı konuşmada, hükümlü çocuklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Vakıf olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların eğitimi, hayata atılması bizim için ülkemiz için çok önemli." ifadesini kullandı.



Tiyatro gösterisinden sonra SOS Vakfı tarafından tiyatro oyununda yer alan çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.