Hükümetten, 2026 Kış Olimpiyatları'na Tam Destek

Doğu Anadolu Bölgesi, kış sporları ve turizminde dünyanın parlayan yeni yıldızı olarak öne çıkan Palandöken, Konaklı, Cıbıltepe ve Ergan Dağı kayak merkezleri ile 2026 yılında düzenlenecek 25. Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak istiyor.



2011 Universiade kış sporları, 2012 Kuzey Disiplinleri 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali ile uluslararası kış sporlarına ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi, modern tesisleriyle kış sporlarında edindiği tecrübeleri 2026 yılında düzenlenecek 25. Kış Olimpiyatları'na yansıtmak amacında.



Olimpiyatlara ev sahipliği yapma isteğini her ortamda dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, TBMM Genel Kurulunda "2026 Kış Olimpiyatları'na ülke olarak aday olmaya 'evet' diyorum ve sizleri de 'evet' demeye davet ediyorum." diyerek, tüm partilerden bu yönde destek istemişti.



Ulusal basında büyük yer bulan Ilıcalı'nın bu çağrısına, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan da büyük destek gelmişti. Kurtulmuş, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Erzurum'da; Erzurum, Erzincan ve Sarıkamış'ın 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmasının bölgeye büyük kazanımları olacağını belirtmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Erzurum'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada tam destek vermiş ve şunları söylemişti:



"Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Üniversite oyunlarını yaptık, açılışında buradaydım, yakışır be yakışır… Şimdi ilk etabını yaptık zaten her şey hazır, olimpiyat olunca ufak tefek düzenlemelerle Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olsak fena mı olur? Doğunun incisi Erzurum'da bu olimpiyatlarla dünyaya mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmalara başlarlar. Milletvekillerimiz başladılar, bunu süratle daha da yaygınlaştıracağız. Bakanımız tabi bu işin birinci derecede takipçisi olacak."



AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başlattığı çalışmaların devlet büyükleri tarafından desteğini almanın kendisini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanımızın bu desteği doğrultusunda bu söylemleri aynı zamanda bir talimat niteliğindedir. Önümüzdeki ilk bakanlar kurulu toplantısında bunu gündeme getireceğiz." diye konuştu.