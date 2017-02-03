Hükümetler İklim Politikalarını Değiştiremeyecek

– İsveç Hükümeti gelecekteki tüm hükümetlerin 'güvenilir bir iklim politikası'na sahip olması ve sera gazı salınımının 2045 yılına kadar sıfırlanmasını hedefleyen yeni bir 'çerçeve yasa' tasarısını açıkladı.



Sosyal Demokrat Başbakan Stefan Löfven ve Yeşiller Partili İklim Bakanı İsabella Lövin tarafından düzenlenen ortak basın toplantısı ile açıklanan yasa tasarısının Mart ayında mecliste görüşülmesinin ardından 2018 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.



Hazırlanan yasa tasarısında, gelecekte göreve gelecek her hükümetin çerçeve yasa uyarınca iklim politikası için bir eylem planı geliştirmesi ve bu konududaki ilerlemenin her yıl parlamentoya rapor edilmesi öngörülüyor.



Sera gazı salınımlarının 2045 yılına kadar sıfırlanması hedefi aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi haricinde parlamentoda temsil edilen partiler arasında sürdürülen tartışmaların sonunda belirlendi.



Basın toplantısında yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulunan İklim Bakanı İsabella Lövin "İklim yasası hükümetlerin saydam bir iklim politikası izlemelerini öngörüyor. İklim politikası önceliklerinin gözardı edilmesi suç unsuru taşıyacak. Bu iklim politikasının uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesinde kolaylık getiriyor ve sorumlular sorgulanabilecek."



Politikacıların yasa hükümlerine uymamaları durumunda nasıl cezalandırılabileceklerine yönelik bir soruya Başbakan Stefan Löfven "Bu hedeflerin uygulanmaması durumunda sonuçta parlamento sorumlu hükümetleri Anayasa Komisyonu'nda sorgulayabilecek" diye cevapladı. - Stockholm