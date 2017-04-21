Hükümet Gibi Kadın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünün kadın muhtarının elinden her iş geliyor. Eminin hamuruyla erkek işine karışan ve herkesi şaşırtan 2 çocuk annesi muhtar Özcan Meriç, yaptığı işlerle adeta erkeklere taş çıkartıyor.



Köyündeki işlerin ilerlemediğini fark eden 52 yaşındaki Özcan Meriç, "Elinin hamuruyla erkek işine karışıyor" sözlerine aldırmayıp 2014 yılında yapılan seçimlerde muhtar adayı oldu. 3 yıl önce göreve geldiği günden bu yana yaptığı işlerle köy halkının beğenisi kazanan Meriç, önümüzdeki seçimde tekrar aday olmayı hedefliyor. Traktör kullanarak eşine yardım eden Meriç, köy işlerinin dışında ev işlerinin de üstesinden gelmeyi başarıyor. Muhtarlık görevinde ise bilgisayarın başında oturan Meriç, köy halkının sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.



Ev işleriyle muhtarlık görevini birlikte yürütmenin zor olduğunu söyleyen Meriç, "Göreve başlayalı 3 yıl oldu. Köyümüzde yıllardır giderilmeyen eksiklerimiz vardı. Kanalizasyon, yol, mezarlığımızda, çöp konusunda yetersiz olduğumuz konular var ama kısa zamanda toparlayacağız. İlk seçildiğimde köydeki erkeklere zor geldi. 'Köyde erkek mi bitti. Muhtarlık yapabilir mi? Gece bir sorun olursa jandarmayla bağlantıya geçebilir mi?' gibi şüpheler oldu. Hiçbir konuda sıkıntı çekmedim. Eşim bana çok yardımcı oldu. Gecenin saat kaçı olursa olsun ama jandarma ama köy içindeki bir olayla sürekli birebir temasa geçtik. Çocuklarımla ilgilenmek, tarla bahçe işleriyle, hayvanlarla uğraşmak, kayınvalidem var yaşlı daha büyük bir sorumluluk benim için. Ayrıca köyün işleri var. Yoruluyorum zamanla ama eve geldiğimde yaptığım işten dolayı mutluluk duyuyorum" dedi. - EDİRNE